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В России медики умирают от COVID-19 намного чаще, чем остальные жители. Почти в пять раз
12:48, 18 июня 2020
Источник: Meduza
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что с начала эпидемии ковида в России от болезни умерли 489 медицинских работников (позже пресс-служба ведомства
заявила
, что цифры, о которых она говорила — неофициальные). В 147-миллионной России, по
данным
Росстата, в 2019 году было 2,14 миллиона медицинских работников (в это число входят врачи, средний и младший медицинский и фармацевтический персонал). При общем количестве в 7660 смертей от коронавируса в России это означает, что медики умирают от болезни почти в пять раз чаще, чем остальные жители РФ. При этом в конце мая — спустя более двух месяцев после начала эпидемии — глава Роспотребнадзора Анна Попова
утверждала
, что смертность среди медработников не выше, чем в среднем по стране.
Фото в анонсе: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA
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