Перейти к материалам
новости

В России медики умирают от COVID-19 намного чаще, чем остальные жители. Почти в пять раз

Источник: Meduza
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что с начала эпидемии ковида в России от болезни умерли 489 медицинских работников (позже пресс-служба ведомства <a href="https://meduza.io/news/2020/06/18/ot-koronavirusa-umerli-489-rossiyskih-medikov" target="_blank">заявила</a>, что цифры, о которых она говорила — неофициальные). В 147-миллионной России, по <a href="https://www.gks.ru/storage/mediabank/itog-monitor04-19.html" target="_blank">данным</a> Росстата, в 2019 году было 2,14 миллиона медицинских работников (в это число входят врачи, средний и младший медицинский и фармацевтический персонал). При общем количестве в 7660 смертей от коронавируса в России это означает, что медики умирают от болезни почти в пять раз чаще, чем остальные жители РФ. При этом в конце мая — спустя более двух месяцев после начала эпидемии — глава Роспотребнадзора Анна Попова <a href="https://ria.ru/20200524/1571924968.html?" target="_blank">утверждала</a>, что смертность среди медработников не выше, чем в среднем по стране.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что с начала эпидемии ковида в России от болезни умерли 489 медицинских работников (позже пресс-служба ведомства заявила, что цифры, о которых она говорила — неофициальные). В 147-миллионной России, по данным Росстата, в 2019 году было 2,14 миллиона медицинских работников (в это число входят врачи, средний и младший медицинский и фармацевтический персонал). При общем количестве в 7660 смертей от коронавируса в России это означает, что медики умирают от болезни почти в пять раз чаще, чем остальные жители РФ. При этом в конце мая — спустя более двух месяцев после начала эпидемии — глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что смертность среди медработников не выше, чем в среднем по стране.

Фото в анонсе: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA