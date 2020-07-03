В некоторых музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса

У сотрудников нескольких музеев Москвы обнаружили коронавирусную инфекцию в первые две недели после возобновления работы. Заболели по трое-четверо человек, сообщил глава управления музейно-выставочной службы департамента культуры Москвы Антон Горянов.

«Пока это не привело к закрытию учреждений, но такой риск всегда есть», — сказал Горянов на онлайн-конференции 2 июля.

В пресс-службе департамента культуры Москвы после заявления Горянова сообщили, что не знают о вспышках коронавируса среди сотрудников музеев. В ведомстве отметили, что у четырех сотрудников одного из музеев обнаружили антитела к коронавирусу, но это не связано с возобновлением работы.

Музеи Москвы начали открываться с 16 июня. По словам Антона Горянова, тогда работу возобновили около 30% московских музеев. За первые две недели их посетили 28,3 тысячи человек, что в 15 раз меньше, чем за тот же период годом ранее.

Музеи разрешено посещать только по электронным билетам. В залах посетители и смотрители обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию с другими людьми.