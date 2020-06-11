Минкульт разрешил открыть музейные парки с 16 июня. Посетителей пустят только в масках и перчатках

Министр культуры России Ольга Любимова своим приказом разрешила музеям и музеям-заповедникам, подведомственным Минкультуры, возобновить с 16 июня работу парковых зон. При этом некоторые музеи смогут начать работу раньше.

Посетителям будут доступны лишь основные экспозиции без интерьеров, сообщается на сайте Минкульта.

10 июня Роспотребнадзор представил рекомендации (.pdf) о работе музеев и выставочных залов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. В список рекомендаций вошли такие предложения:

дезинфицировать помещения перед открытием музеев,

обязать посетителей и сотрудников носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию с другими людьми,

установить защитные экраны в местах контакта сотрудников и посетителей,

организовать маршрутизацию, позволяющую избежать скопления людей,

продавать и проверять билеты бесконтактным способом,

проводить индивидуальные и групповые экскурсии с численностью групп до пяти человек,

запретить принимать туристско-экскурсионные группы до отмены всех ограничений, введенных из-за COVID-19,

запретить проводить в музеях массовые мероприятия.

В Третьяковской галерее в Москве ранее сообщили, что начнут прием посетителей с 16 июня. Пушкинский музей рассчитывает, что сможет принять первых посетителей 10 июля.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские кинотеатры смогут возобновить работу в середине июля. Театры и концертные залы, как ожидается, откроются осенью. По данным Минкультуры, концерты в России разрешат проводить не раньше сентября.