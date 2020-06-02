Российские кинотеатры откроются в середине июля

Российские кинотеатры, закрывшиеся в марте из-за карантинных ограничений, смогут массово вернуться к работе в середине июля, а театры и концертные залы откроются осенью. Об этом на брифинге объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование», — сказал он.

В конце мая Роспотребнадзор и Минкультуры разработали совместные рекомендации по работе кинотеатров после эпидемии. В них, в частности, предлагалось обязать зрителей носить маски, а также продавать билеты таким образом, чтобы зрители в залах находились на расстоянии не менее одного метра друг от друга (членам одной семьи разрешено сидеть вместе).

Как заявляла «Ведомостям» гендиректор киносети «Каро» Ольга Зинякова, кинотеатрам критично открыться к середине июля, поскольку на 17 июля запланирована первая большая мировая премьера — фильм Кристофера Нолана «Довод».

Министр культуры Ольга Любимова ранее рассказывала, что российские музеи начнут работу в июне, а театры — в сентябре. В музеях будет установлена норма один человек на 20 квадратных метров, а в театрах зрителей рассадят в шахматномпорядке (билеты будут продаваться по схеме «четный ряд — четные места, нечетный ряд — нечетные места»).