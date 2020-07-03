Суд оштрафовал оппозиционеров на восемь миллионов рублей за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги

Симоновский суд Москвы удовлетворил два иска столичного управления МВД к лидерам оппозиции, участвовавшим в организации акций протеста летом 2019 года.

Как сообщает ТАСС, суд постановил взыскать в пользу полиции 3,3 миллиона рублей с Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и Олега Степанова за несанкционированную акцию 27 июля прошлого года.

Кроме того, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгия Албурова оштрафовали на 4,7 миллиона рублей за привлечение дополнительных средств и сил МВД на акции 3 августа.

В июле-августе 2019 года в Москве проходили акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство митингов не были согласованы властями и завершились разгоном и массовыми задержаниями.

После этого иски к организаторам акций протеста подали МВД, Росгвардия, московский метрополитен, «Мосгортранс», «Автодор», ресторан «Армения», служба такси.

Ранее с Албурова и Соболь уже взыскали полтора миллиона рублей по иску «Автодора», 1,2 миллиона рублей по иску «Мосгортранса» и 311 тысяч рублей по иску метрополитена.