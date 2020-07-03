На корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову составили протокол о нарушении правил митингов и пикетов (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Статья, по которой выписали протокол Сафоновой, предусматривает штраф 10-20 тысяч рублей или до сорока часов обязательных работ.

Кристину Сафонову и еще 16 человек, большинство из которых журналисты, задержали вечером 3 июля возле здания ФСБ на Лубянке, где проходили пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Задержанные провели в атозаке в общей сложности почти три часа: час автозак стоял на Лубянке, затем еще два часа — во дворе ОВД «Замоскворечье».