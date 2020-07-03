Корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова вышла из полиции

Задержанных вечером 3 июля на пикетах возле здания ФСБ на Лубянке начали выпускать из ОВД «Замоскворечье».

Корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова вышла из отделения с протоколом о нарушении правил митингов и пикетов (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Кроме нее на момент выхода новости из ОВД выпустили еще двух человек, в отделении оставалось 14 задержанных.

Вместе с Кристиной Сафоновой на Лубянке в начале девятого вечера задержали еще 16 человек.

В отделение они прошли около 23:00 мск после того, как туда пустили адвокатов «Апологии протеста» (они не могли попасть в ОВД с половины десятого до половины одиннадцатого вечера).

Возле здания ФСБ в Москве вечером 3 июля проходили пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.