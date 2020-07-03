Корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову задержали на пикете у здания ФСБ в Москве

В Москве у здания ФСБ на пикете в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой задержали корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову.

По ее словам, в автозаке вместе с ней журналисты Илья Азар, Артем Беседин, Софья Крапоткина, Максим Поляков, Сергей Ежов, а также пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

К 20:40 мск на Лубянке задержали 16 человек. «Новая газета» пишет, что всего к зданию ФСБ пришли около 40 человек.

Прокуратура 3 июля запросила для псковской журналистки Светланы Прокопьевой шесть лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма.

Дело на нее завели после авторской колонки на сайте «Эха Москвы в Пскове». В ней Прокопьева возложила ответственность за взрыв в приемной ФСБ в Архангельске на власти. По мнению журналистки, государство создало условия для того, чтобы люди с ним боролись.