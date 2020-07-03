Задержанных на Лубянке журналистов три часа не выпускают из автозака. Среди них корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова
Источник: Meduza
Журналистов, задержанных возле здания ФСБ в Москве 3 июля, три часа не выпускают из автозака.
Среди задержанных — корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова. Автозак стоит во дворе ОВД «Замоскворечье».
К 22:45 мск в автозаке находились 15 человек. Адвокатов «Апологии протеста» впустили в ОВД около 22:30.
У здания ФСБ проходили пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, для которой прокуратура 3 июля запросила шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма.