Глава Минздрава: Россия вернется к нормальной жизни не раньше февраля

Россия вернется к нормальной жизни без ограничений не раньше февраля 2021 года. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — сказал Мурашко.

В начале июня вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что уже в сентябре может начаться промышленное производство вакцины от коронавируса. Сейчас проводятся ее клинические испытания.