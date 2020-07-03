Демографа Алексея Ракшу, усомнившегося в официальной статистике смертей от COVID-19, уволили из Росстата

Демограф Алексей Ракша, занимавший должность советника в Росстате, больше не работает в ведомстве. Об этом Ракша сообщил в фейсбуке.

В разговоре с корреспондентом «Медузы» Ракша отказался комментировать увольнение.

Алексей Ракша комментировал «Медузе» возможные манипуляции со статистикой смертности от COVID-19 для этого расследования. Также Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших от инфекции.

В мае 2020 года Ракша рассказал The New York Times, что в Москве 70% смертельных случаев заболевания COVID-19 не попадают в статистику. По его словам, так происходит, поскольку причиной смерти называют не коронавирусную инфекцию, а основную болезнь пациента и осложнения.

МИД РФ требовал от NYT опровергнуть публикацию, а Роскомнадзор объявил, что проверяет ее. Кроме того, депутаты Госдумы пожаловались генпрокурору на несколько российских изданий, которые выпустили заметки по материалу The New York Times.