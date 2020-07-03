Члена ТИК в Вологде оштрафовали на 30 тысяч рублей за двойное голосование по поправкам к Конституции

В Вологде члена территориального избиркома (ТИК) Ирину Соколову оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она дважды проголосовала по поправкам к Конституции. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, Соколова 26 июня проголосовала сначала на «обычном» избирательном участке, а затем, в тот же день, на выездном.

На заседании суда Соколова признала, что дважды получила бюллетень. По ее словам, которые передает судебная пресс-служба, после того, как ей выдали второй бюллетень, она сообщила об этом в избирком Вологодской области.

«[Соколова] надеялась, что звонок поможет наладить четкую работу участковых избирательных комиссий на местах и предотвратить подобные нарушения в дальнейшем», — сказано в пресс-релизе.

Как добавляет «Интерфакс», проверку по факту двойного голосования также начал вологодский СК. В ведомстве агентству сказали, что проверку еще не закончили.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 30 июня, 1 июля было основным днем референдума. В течение недели голосования сообщалось о нескольких случаях, когда избирателю удавалось проголосовать неоднократно.

Так, в Москве, где голосование 25-20 июня проходило также в электронной форме, журналист «Дождя» Павел Лобков смог отдать свой голос сначала на участке, а затем онлайн. Его бумажный бюллетень затем аннулировали.

Живущая в Израиле гражданка России Яэль Ильински 29 июня смогла проголосовать трижды: онлайн, в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. За голосование больше двух раз грозит уголовная ответственность, максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.

По данным ЦИК, за принятие поправок к Конституции проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.