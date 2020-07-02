ФБР США задержало британскую светскую львицу Гислейн Максвелл, подругу и помощницу миллиардера Джеффри Эпштейна, который в 2019 году совершил самоубийство в тюрьме после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Максвелл взяли под стражу утром 2 июля в штате Нью-Гэмпшир, сообщил Associated Press представитель ФБР. Адвокаты, ранее работавшие с ней, пока не комментировали задержание.

Максвелл задержали в связи с расследованием, которое продолжается в отношении сообщников Эпштейна, сообщает CNN со ссылкой на источник. Ранее многие женщины говорили, что Максвелл помогала найти несовершеннолетних девушек, с которыми Эпштейн занимался сексом.

Максвелл несколько лет жила вместе с Джеффри Эпштейном и часто сопровождала его в поездках по миру. После задержания бизнесмена в июле 2019 года ее местонахождение было неизвестно.

Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Ему грозило до 45 лет заключения. Миллиардер не признавал вину. Эпштейна задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, бизнесмен покончил с собой в камере тюрьмы в Нью-Йорке.

Американка Вирджиния Джуффре утверждала, что в 17 лет по требованию Эпштейна занималась сексом с принцем Эндрю, вторым сыном королевы Великобритании Елизаветы II. В ноябре 2019 года Эндрю дал интервью о своих отношениях с Эпштейном, в котором отверг обвинения Джуффре и заявил, что не сожалеет о дружбе с бизнесменом. На фоне критики, последовавшей после интервью, принц Эндрю лишился своих королевских полномочий.