«Спасибо вам большое за поддержку и доверие». Путин поблагодарил проголосовавших за поправки к Конституции

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил поддержавших поправки к Конституции на голосовании.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал Путин, открывая совещание, которое транслировали российские телеканалы.

Путин поблагодарил проголосовававших за поправки Meduza

«Нельзя забывать, что после развала Советского Союза прошло, по историческим меркам, совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления», — сказал Путин.

«Мы пока еще очень уязвимы, нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо всем тем, кто поддержал поправки», — заявил президент РФ.

Путин добавил, что понимает «и тех наших граждан, кто проголосовал против». «Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам — руководству страны — при этом кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое», — сказал он. Однако, считает Путин, результаты голосования показывают, что «подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше».

Голосование по поправкам к Конституции, среди которых обнуление президентских сроков, позволяющее Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, проходило в России с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали почти 78% проголосовавших, явка была около 65%.