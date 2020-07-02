Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране победили коронавирус. Слова белорусского лидера цитирует его пресс-служба.

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать: мы победили», — сказал Лукашенко на вручении государственных наград накануне Дня независимости Белоруссии.

Он добавил, что во время пандемии страна продемонстрировала «политическое здравомыслие и народную мудрость».

О том, что Белоруссия победила коронавирус, Лукашенко уже упоминал во время выступления перед своими сторонниками несколько дней назад.

По данным на 1 июля, в Белоруссии выявили 62 424 случая коронавируса (+306 за сутки), 47 553 заразившихся выздоровели (+1499 за сутки), 398 умерли (+6 за сутки).

Белоруссия, в отличие от большинства стран Европы, не вводила жестких ограничений из-за коронавируса.