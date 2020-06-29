«А наш абы что говорит, про трактор, про сто грамм, про баню». Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со сторонниками заявил о победе над коронавирусом и рассказал о своих переживаниях в разгар эпидемии. Фрагмент его выступления показал телеканал «Беларусь 1».

«Евросоюз — гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают — а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. „А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то“. Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего», — объяснил Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что его критиковали за выбранный подход к борьбе с коронавирусом, и признался, что переживал из-за эпидемии.

«Я как президент, с ума сходя, три месяца переживая за то, что творится с этим ковидом… Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна борьбы с этим вирусом заняла. Мало того, что вы не поняли, а, не дай бог, мы не справимся — вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что «если бы вся страна поднялась», власти готовы были ввести режим изоляции — «но господь нас пожалел».

По официальным данным, в Белоруссии зафиксировано 61 475 случаев коронавируса (+380 случаев за последние сутки). 45 тысяч человек выздоровели, 383 умерли.