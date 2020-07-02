«Коммерсант»: многие компании, получившие статус системообразующих и право на господдержку, хотят от этого отказаться

Ряд компаний из списка системобразующих жалуются на неудобства, которые создает этот статус. Об этом сообщает «Коммерсант».

В первую очередь бизнес недоволен необходимостью готовить множество отчетов для властей разных уровней. Компаниям приходится практически ежедневно отправлять данные о финансовых, операционных и иных показателях, некоторые из которых они не собирают даже для себя. В противном случае их грозят исключить из списка системообразующих и отрезать от господдержки.

Большинство участников списка ее и не получали, отмечает издание. Например, в Nissan не смогли воспользоваться господдержкой «по причине избыточных требований и сложных процедур отбора». Кроме того, некоторые участники рынка не хотят делиться с государством информацией и не понимают, «что потом за эту поддержку потребуют», поэтому избегают обращаться за помощью.

Многие компании хотели бы выйти из списка системообразующих, но боятся «имиджевых потерь», пишет «Коммерсант» (издание отмечает, что некоторые участники списка им вполне довольны).

Источник, близкий к правительству, заявил, что список создавался, чтобы отслеживать ситуацию и при необходимости быстро вмешаться. «Возможно, у многих были иллюзии, что включение в список автоматически дает какие-либо преференции, но это не так», — подчеркнул он.

Сейчас в списке системообразующих более 1335 компаний, 43% из которых относятся к промышленности, 14% — к транспорту, 8% — к топливно-энергетическому комплексу. Участники списка могут рассчитывать на возмещение налогов, субсидии, льготные кредиты и госгарантии.

По данным Минэкономразвития, которые приводит «Коммерсант», системообразующим компаниям пока выдано 139 льготных кредитов на 130 миллиардов рублей, средняя ставка — 2,9%.

В середине июня Минэкономразвития сообщило, что смягчит условия предоставления кредитов системобразующим предприятиям.