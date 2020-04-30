Для получения господдержки системообразующим компаниям придется пройти комиссию и раскрыть бенефициаров

Правительство разработало принципы отбора системообразующих организаций для получения поддержки со стороны государства. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства «О мерах поддержки системообразующих организаций», оказавшийся в распоряжении редакции.

В частности, документ предполагает, что в заявлении на господдержку системообразующая организация должна представить сведения обо всех бенефициарах, а также дать согласие на предоставление полной информации о своей деятельности, в том числе относящейся к коммерческой тайне.

Решение о предоставлении господдержки будет в основном зависеть от межведомственной комиссии, в которую войдут представители ФНС, Минфина и Минэкономразвития. Каждый из членов комиссии может заблокировать выделение помощи. Комиссия должна решить, относится ли компания «к группе риска, свидетельствующей об устойчивой негативной динамике финансово-экономического состояния организации».

Для получения господдержки компания не должна быть иностранным юрлицом, доля иностранного участия в ее уставном капитале не может превышать 50%. У претендующих на помощь со стороны государства также не должно быть долгов по субсидиям, налогам и сборам, если только по ним не предоставлена отсрочка.

Помощь системообразующей компании может быть предоставлена в виде безвозмездной субсидии для финансового обеспечения затрат предприятия; отсрочки или рассрочке по уплате налогов или страховых взносов; государственных гарантий по кредитам и облигационным займам.

Список системообразующих организаций был сформирован в России в 2008 году. Весной 2020 года из-за ухудшившейся экономической ситуации в России на фоне пандемии коронавируса список было решено расширить, а попавшим в него компаниям оказать господдержку.

Расширенный список составляют профильные министерства и ведомства, сейчас в нем 1151 компания.