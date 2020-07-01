«Подъезжай. Меня ******* (бить) будут». «Комсомольская правда» и «Царьград» опубликовали поддельную переписку избитого журналиста «Медиазоны»

Газета «Комсомольская правда» и телеканал «Царьград» опубликовали на своих сайтах переписку, приписываемую Давиду Френкелю — журналисту «Медиазоны», которому полицейский сломал руку на избирательном участке № 2191 в Петербурге.

Вечером 30 июня на сайте «КП» опубликовали скриншоты переписки с человеком, в чьем профиле в телеграме стоит та же фотография, что и в аккаунте Френкеля. Аккаунт этого человека называется «David Frenkel». Позднее скриншоты появились в телеграм-канале «Голос Мордора», затем — на сайте «Царьграда».

Пользователь «David Frenkel» приглашает неназванного собеседника подъехать на избирательный участок № 2191, где, как он выразился, его будут «*******» (избивать). На уточняющий вопрос, кто это будет делать, человек ответил: «Менты, конечно же».

Давид Френкель в разговоре с «Медиазоной» назвал переписку поддельной. Он отметил, что никому не писал таких сообщений.

Обновление. Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин в комментарии изданию «Подъем» заявил: «Люди журналистского и чиновничьего сословия зачастую, когда мы печатаем переписку, говорят, что это фейк, клевета. Но если ты это не подтверждаешь, тогда ты можешь обратиться в суд или ко мне, я провожу свое расследование. Пока ко мне никто не обращался. Это абсолютно рутинная ситуация. Мы очень часто такие заявления слышим, и потом эти заявления никакого продолжения не имеют. Обычная такая пиар-перепалка».

Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля избили 30 июня на избирательном участке № 2191 в Петербурге, куда он приехал из-за сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции. В нападении участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Врачи диагностировали у Френкеля перелом руки, журналисту сделали операцию.

В горизбиркоме Петербурга заявили, что Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке. В МВД заявили, что полицейские «в установленном законом порядке» удалили журналиста с участка.