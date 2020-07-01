На сайте ЦИК с явкой и результатами голосований появилась капча. Чтобы данные нельзя было скачать автоматически

На сайте vybory.izbirkom.ru, где публикуются официальные данные о проводящихся выборах и референдумах, появилась . Об этом сообщил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Капчу надо вводить, в частности, для того, чтобы перейти на страницы отдельных участковых избирательных комиссий. Капчей защищены в том числе и данные о ходе голосования по поправкам к Конституции.

Как пояснил Мельконьянц, капча нужна, чтобы данные не скачивали в автоматическом виде. «А [чтобы] собирали информацию по каждому из 96 тысяч [избирательных] участков, заходя на каждую страницу вручную по отдельности», — написал он в фейсбуке.

1 июля — последний и основной день голосования по поправкам к Конституции.

По последним данным ЦИК, явка на голосовании превысила 60%. За поправки, по предварительной информации, проголосовали 72,92%.

Движение за права избирателей «Голос» на 30 июня получило 1587 обращений, из которых признаки нарушений содержат 682. Власти, однако, утверждают, что нарушения на голосовании единичны