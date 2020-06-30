Центризбирком Белоруссии сообщил, что шесть претендентов в президенты страны собрали 100 тысяч достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатами в президенты страны, пишет БЕЛТА.

В их число вошли Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Как отмечает tut.by, Анна Канопацкая ранее говорила, что сдала в ЦИК 110 тысяч подписей, но комиссия признала достоверными большее число подписей — 146 тысяч. Сергей Черечень сдал в комиссию 106 тысяч подписей — ЦИК засчитал более 143 тысяч подписей.

Штаб Виктора Бабарико сообщил, что не согласен с решением ЦИК признать только 165 744 подписи из сданных 365 тысяч. Штаб намерен подать жалобы в региональные избиркомы.

Еще один претендент Валерий Цепкало, по данным ЦИК, сдал чуть более 75 тысяч подписей. Штаб Цепкало собирается обжаловать отбраковку подписей избирателей.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Виктор Бабарико считается основным конкурентом Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, он находится в СИЗО.

Кроме того, в конце мая в Белоруссии задержали блогера Сергея Тихановского (в президентской гонке участвует его жена Светлана Тихановская) по делу о насилии в отношении сотрудников милиции.

В отношении Валерия Цепкало МВД Белоруссии проводит доследственную проверку по заявлению гражданина Турции.