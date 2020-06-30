Минэкономразвития: во время карантина в России сократили 680 тысяч работников

Из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, не работали около 15 миллионов россиян. 680 тысяч из них (4,5%) были сокращены, объявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат», — цитирует слова министра ТАСС. Сокращения происходили в основном в пострадавших отраслях экономики, добавил Решетников.

В России с конца марта до 11 мая включительно действовал режим нерабочих дней в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По данным Минтруда на середину июня, число официально зарегистрированных безработных в России составило 2,424 миллиона человек.