Количество безработных в России выросло почти до двух с половиной миллионов человек

Число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 2,424 миллиона человек. Об этом на совещании у президента РФ сообщил министр труда Антон Котяков.

По данным на 1 июня, которые Котяков озвучивал в Совете Федерации, в России было 2,09 миллиона безработных, уточняет «Интерфакс».

На совещании у Владимира Путина министр сказал, что в течение июня безработными регистрировались около 150 тысяч человек в неделю.

Таким образом, за полмесяца зарегистрированных безработных стало на 334 тысячи человек больше, отмечает «Интерфакс».

По словам Котякова, рост безработицы замедлился: «С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220–250 тысяч наших граждан» (цитата по сайту Кремля).

Количество потерявших работу людей растет в том числе из-за эпидемии COVID-19 в России. В марте 2020 года, до ее начала, зарегистрированных безработных в России было 726 тысяч человек.

В мае Котяков прогнозировал рост числа безработных до 5,3 миллиона человек, но не уточнил, по итогам какого периода.