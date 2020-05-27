Количество официально зарегистрированных безработных в России с начала пандемии выросло в два с половиной раза

Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 1,9 миллиона человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда.

Путин отметил, что для властей в росте безработицы «нет ничего неожиданного» и потребовал от федеральных ведомств и региональных властей уделить вопросу безработицы максимальное внимание.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, отметил, что по прогнозам ведомств пик безработицы придется на III квартал 2020 года. Котяков предложил на три месяца увеличить минимальное пособие по безработице в три раза и продлить на три месяца действие ранее назначенных пособий, а также выплачивать предпринимателям, закрывшим свое дело, пособие в максимальном размере 12 130 рублей. Путин поддержал эти предложения.

В марте до начала пандемии коронавируса общее число официально безработных в России составляло 726 тысяч человек.

Росстат оценивает общее число безработных в России (не только тех, кто официально зарегистрирован на бирже) в 4,3 миллиона человек.