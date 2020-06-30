Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву приговорили к двум годам и трем месяцам колонии. Ее освободили от наказания

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободил от наказания, сообщает РИА Новости.

Судья признала Масляеву виновной в хищении денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта «Платформа».

Прокуратура просила приговорить бухгалтера к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием срока на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом.

26 июня Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Кириллу Серебренникову, Юрию Итину, Алексею Малобродскому были назначены условные сроки и штрафы. Софье Апфельбаум назначили штраф, от которого ее освободили в связи с истечением срока давности.

Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделили в отдельное производство, поскольку она единственная из всех обвиняемых признала вину, заключив сделку со следствием.