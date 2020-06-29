Прокуратура предложила освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Гособвинение просит приговорить к двум годам и трем месяцам колонии общего режима бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву и освободить от наказания в связи с его фактическим отбытием. Об этом, как сообщает «Интерфакс» заявила прокурор в Мещанском суде Москвы в ходе прений по делу Масляевой.

Прокуратура считает доказанной вину подсудимой в мошенничестве и просит суд удовлетворить иск министерства культуры к Масляевой о возмещении ущерба. В то же время обвинение попросило зачесть время нахождения Масляевой под стражей и домашним арестом в срок наказания.

Приговор Масляевой будет оглашен 30 июня.

26 июня Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Кириллу Серебренникову, Юрию Итину, Алексею Малобродскому были назначены условные сроки и штрафы. Софье Апфельбаум назначили штраф, от которого ее освободили в связи с истечением срока давности.

Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная из всех обвиняемых признала вину.