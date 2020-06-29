Кинотеатры в России откроются 15 июля

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — заявил вице-премьер на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Месяц назад Чернышенко уже говорил, что кинотеатры должны открыться с середины июля. Несколько дней назад министр культуры Ольга Любимова подтвердила, что дата открытия кинотеатров остается прежней.

Кинотеатры, театры, музеи и другие учреждения культуры в России закрылись в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Музеи начали постепенно возобновлять работу в июне. Театры и концертные залы должны открыться осенью.

Роспотебнадзор рекомендовал кинотеатрам рассаживать зрителей на расстоянии метра друг от друга. В театрах людей должны будут рассаживать в шахматном порядке.