Министр культуры Ольга Любимова: в деле Серебренникова идет речь о причинении крупного ущерба государству

В деле «Седьмой студии» идет речь о причинении крупного ущерба государству, заявила глава министерства культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, ведомство, которое является потерпевшей стороной по делу Серебренникова, разрабатывает законодательные меры для исключения подобных «трагических сюжетов, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами».

Таким образом, Любимова прокомментировала продолжающееся в Мещанском суде Москвы вынесение приговора фигурантам дела «Седьмой студии».

Режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор этой организации Юрий Итин подозреваются в хищении почти 129 миллионов рублей из бюджета на театральный проект «Платформа». Суд выносит им обвинительный приговор. Своей вины участники процесса не признают.