Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

«Медуза»: Следит ли Кремль за сегодняшним приговором, который выносится в Мещанском суде по делу «Седьмой студии»? Уже понятно, что он обвинительный. Как оценивают в Кремле это дело?

Дмитрий Песков: Мы не можем давать оценку этого дела — ни на стадии следствия, которое, собственно, уже завершилось, ни на стадии вынесения приговора. Вы знаете, мы никогда этого не делаем, не будем делать и сейчас.

«Эхо Москвы»: Разрешите уточнить по поводу резонанса, который скорее всего будет после этого приговора, если он обвинительный. Прогнозируют ли в Кремле, готовятся ли, может быть, в Кремле к каким-нибудь акциям по этому поводу?

Дмитрий Песков: Нет, не готовятся. А какие могут быть акции по этому поводу?

«Эхо Москвы»: Ну там возле суда собралось очень много людей, много полиции и явно какое-то общественное напряжение. Или в Кремле не чувствуют этого общественного напряжения вокруг дела «Седьмой студии»?

Дмитрий Песков: Нет, общественного напряжения мы не чувствуем. Мы чувствуем, что, действительно, очень многие деятели культуры высказывают свое мнение. В отличие от них мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам. Мы не имеем на это права. Но все мнения, которые высказывают деятели культуры, мы хорошо знаем, мы с ними знакомы и мы их учитываем.

«Дождь»: Поскольку вы были в Большом театре на премьере балета Серебренникова «Нуреев», считаете ли лично вы Кирилла талантливым режиссером? И нужно ли все-таки изменять финансирование культуры, господдержку? О чем, кстати, президент Путин говорил много лет назад, когда это дело началось — что необходимо менять инструмент финансирования культуры, потому что он во многом тоже сложен, бюрократичен и приводит к таким процессам, которые мы видим сейчас.

Дмитрий Песков: Ну, скажем так, безусловно дело Серебренникова, конечно, является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры — с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция министерства культуры. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан. Что касается каких-то личных оценок, то не думаю, что я на них имею право во время конференс-колла как пресс-секретарь президента.