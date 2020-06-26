Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу .

Как сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда, режиссер Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей. Суд посчитал, что «исправление возможно без реального срока».

Адвокат Серебренникова сообщил, что будет обжаловать приговор.

Остальные фигуранты дела — бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. Итина приговорили к трем годам условно и штрафу 200 тысяч рублей, Малобродского — к двум годам условно и штрафу 300 тысяч рублей.

Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум приговорена к штрафу. Суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум с мошенничества на халатность. Ее освободили от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности.

Ранее прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Алексея Малобродского — к пяти годам, Юрия Итина и Софью Апфельбаум — к четырем годам.

Суд удовлетворил иск Минкультуры о взыскании 129 миллионов рублей со всех фигурантов дела, кроме Апфельбаум.

Возле здания суда во время оглашения приговора собрались сотни людей, как сторонники, так и противники обвиняемых.