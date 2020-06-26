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К зданию суда, где оглашают приговор по делу «Седьмой студии», пришли сотни людей. Фотография

Источник: Meduza
В Мещанском суде Москвы 26 июня <a href="https://meduza.io/live/2020/06/26/delo-sedmoy-studii-hronika" target="_blank">оглашают приговор</a> Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум по делу «Седьмой студии». Поддержать обвиняемых к зданию суда пришли сотни людей.
В Мещанском суде Москвы 26 июня оглашают приговор Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум по делу «Седьмой студии». Поддержать обвиняемых к зданию суда пришли сотни людей.
Евгений Фельдман для «Медузы»