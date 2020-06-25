Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца, убитого в своей квартире при задержании

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск у Владимира Таушанкова, которого 31 мая 2020 года убили в его квартире сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

В ночь на 1 июня 2020 года росгвардейцы пришли домой к екатеринбуржцу, которого днем 31 мая заподозрили в краже нескольких рулонов обоев. Таушанков, которому было 27 лет, якобы вел себя агрессивно и спровоцировал сотрудников Росгвардии, подняв над головой нож. В свердловском управлении СК, по данным «Новой газеты», выяснили, что в квартиру силовики попали, открыв дверь ключами, а не выломав ее. В Таушанкова выстрелили семь раз, четыре из них — мимо. Он умер на месте. СК 4 июня завел дело о применении насилия к представителю власти. Один из силовиков утверждает, что у Таушанкова в одной руке был кухонный нож, в другой — газовый баллончик.

По словам Бушмакова, постановление об обыске у Таушанкова «в случае, не терпящем отлагательств», следователь отдела полиции вынесла поздно вечером 31 мая. Но это постановление никому не предъявили, «поскольку Таушанков ко времени ее прибытия в жилище был мертв, а его родители находились в отделе полиции».

В Кремле не сочли значительной общественную реакцию на убийство Таушанкова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «не следует преувеличивать масштабы обсуждения».

«Мы видели с вами информацию о, скажем так, посягательстве этого человека, этого гражданина на представителей органов правопорядка, нож и так далее», — сказал Песков.