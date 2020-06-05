В Кремле не считают значительной общественную реакцию на убийство спецназовцами жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого заподозрили в краже рулонов обоев из магазина.

«Мы видим, некоторые высказываются по этой теме, эта тема обсуждается, но вместе с тем не следует как-то преувеличивать, скажем так, масштабы обсуждения в федеральном поле», — заявил в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в МВД существует «определенная надзорная система за действиями полицейских» и при необходимости ведомство проведет внутреннее разбирательство по поводу инцидента. «Мы видели с вами информацию о, скажем так, посягательстве этого человека, этого гражданина на представителей органов правопорядка, нож и так далее», — добавил Песков.

31 мая в Екатеринбурге местный житель Владимир Таушанков украл из магазина четыре рулона обоев, пригрозив сотрудникам ножом, когда те пытались его догнать. Подозреваемого пытались задержать у него дома, однако тот брызнул в лицо полицейскому из перцового баллончика и якобы размахивал ножом. При штурме квартиры его убили спецназовцы.

В начале июня в тренды российского твиттера вышел хэштег #RussianLivesMatter (по аналогии с хэштегом американских протестов #BlackLivesMatter). Под ним пользователи рассказывали об инциденте с Владимиром Таушанковым.