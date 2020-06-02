В Екатеринбурге спецназ застрелил подозреваемого в краже четырех рулонов обоев В тренды твиттера вышел хэштег о полицейском насилии #RussianLivesMatter

В тренды твиттера в России вышел хэштег #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение»). Это аналог хэштега #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»), который появился в фейсбуке в 2013 году и с тех пор перерос в одноименное движение за права афроамериканцев. Лозунг «Black Lives Matter» стал главным символом расовых протестов в США — в том числе нынешних, которые начались неделю назад после смерти жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда и переросли в погромы и беспорядки по всей стране.

Продвижению #RussianLivesMatter способствовал член Либертарианской партии и глава движения «Гражданское общество» Михаил Светов. Вечером 1 июня он добавил этот хэштег к твиту про убийство жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии. Вскоре другой либертарианец Иван Чинаров запустил тред про пытки в СИЗО и тюрьмах России. К утру 2 июня хэштег #RussianLivesMatter вышел на первое место в трендах твиттера в России, позднее опустился на второе. На момент публикации этого материала пользователи оставили под ним более 10 тысяч твитов. «Гражданское общество» объявило о пикетах против полицейского насилия.

Что произошло в Екатеринбурге

Инцидент в Екатеринбурге, о котором написал в твиттере Светов, произошел 31 мая. По словам источников изданий e1.ru и «КП-Екатеринбург», мужчина украл из магазина четыре рулона обоев на 8 тысяч рублей. Сотрудники магазина пытались догнать его, но он пригрозил им ножом. Прибывшим к его дому полицейским он не открыл дверь. Подозреваемого пытались задержать через несколько часов, когда к нему пришел отец, но он брызнул в лицо полицейскому газом из перцового баллончика. На место прибыл СОБР Росгвардии и около полуночи приступил к штурму квартиры. Хозяин якобы взял нож и автомат и открыл стрельбу. Он был убит, в квартире изъяли два ножа, арбалет, газовый баллончик и предмет, похожий на автомат. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Погибшего зовут Владимир Т. (полностью фамилию СМИ не указывают). Его отец Анатолий рассказал e1.ru свою версию событий. По его словам, сын заверил его, что заплатил за обои и не угрожал сотрудникам магазина ножом. Полиции же он не открыл, потому что испугался тюрьмы. Во время штурма Владимир вышел в коридор с ножом для резки обоев, а его отец, видимо, находившийся в другом помещении, услышал стрельбу. Когда Анатолий выглянул в коридор, сын лежал на полу раненый; вскоре он умер. Сотрудники СОБР объяснили отцу, что он использовал перцовый баллончик. «Он не стрелял. Из баллончика брызнул и только. Но как? Если к тебе врываются. Состояние сам знаешь какое паршивое. Это самозащита!» — сказал Анатолий.

По информации издания 66.ru, Владимиру было 27 лет. Жильцы дома охарактеризовали его как серьезного и спокойного молодого человека. Его отец рассказал «КП-Екатеринбург», что сын жил один, зарабатывал в интернете. Чем конкретно занимался Владимир, Анатолий не знает, но утверждает, что это было законно и приносило достаточно денег. «Мой сын не преступник! Он в жизни ничего не украл. А в него всадили три пули! <…> Могли бы его скрутить, увезти в отдел, но не убивать», — заявил отец убитого. «Он баллончиком брызнул из квартиры, это, конечно, статья. Но не надо было его убивать, за что они это все устроили?!» — добавила мать убитого.

Что писали под хэштегом #RussianLivesMatter

Некоторые пользователи комментировали произошедшее в Екатеринбурге.

Некоторые вспоминали о жестких задержаниях на акциях протеста.

Некоторые высказывались о безопасности в России в целом.

Что сказала Росгвардия

Росгвардия прокомментировала инцидент в Екатеринбурге только 2 июня, объяснив задержку необходимостью разобраться в ситуации. Ведомство отметило, что подозреваемый в краже обоев раньше был судим за незаконный оборот наркотиков, а в день самой кражи сопротивлялся задержанию. Он «выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем нанес травмы пытавшемуся его задержать оперативнику».

Как утверждает Росгвардия, полицейские пытались вести переговоры с подозреваемым через его отца, но тот зашел в квартиру и долго не отзывался, «что в той экстремальной ситуации в том числе могло свидетельствовать о еще одном возможном преступлении и вызвало опасения». В результате было принято решение о штурме квартиры.

«При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь», — говорится в комментарии Росгвардии, который приводит e1.ru.

Обновлено. Управление Следственного комитета по Свердловской области начало проверку по факту гибели жителя Екатеринбурга.

Что сказал Кремль

2 июня убийство в Екатеринбурге, а также кампанию под хэштегом #RussianLivesMatter прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что не знает подробностей случившегося в Екатеринбурге и что происходящее в США не имеет отношения к происходящему в России. «Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями. Но я не могу с вами согласиться, что эта тема сейчас настолько остра в нашей стране. Слава богу, нет», — заявил Песков.

Ольга Корелина