Из-за убитого при задержании екатеринбуржца СК завел дело о насилии к представителю власти

СК по Свердловской области завел дело по факту применения насилия к сотрудникам полиции при задержании екатеринбуржца, во время которого его застрелили. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Как утверждает ведомство, «применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего».

СК опубликовал запись штурма квартиры и рассказ участвовавшего в нем оперативника.

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Мужчина, как пишет СК, «вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, при этом размахивал ножом».

В ночь на 1 июня сотрудники Росгвардии пришли домой к екатеринбуржцу после того, как он «совершил разбойное нападение на магазин» (цитата из сообщения СК). Он не открывал дверь, СОБР Росгвардии начал штурмовать квартиру, мужчину застрелили, он умер на месте.

Убитого звали Владимир Таушанков, ему было 27 лет. По данным е1.ru, он украл из магазина четыре рулона обоев на 8 тысяч рублей.

Как отмечает «Медиазона», в пресс-релизе СК излагается версия, отличающаяся от версии Росгвардии: та сначала утверждала, что сотрудники ведомства начали стрелять, так как в руках у Таушанкова в руках был «предмет, похожий на автомат». Позднее в Росгвардии говорили об автомате Калашникова.

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