Одного из администраторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга» задержали после обыска

Одного из администраторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали после обыска. Об этом сообщает сам телеграм-канал.

При обыске у Лосика изъяли ноутбук и, возможно, телефон. Причину обыска и задержания телеграм-канал не знает.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, выступая в парламенте 25 июня, сказал, что акции протеста в стране «координируются через телеграм-каналы». По его словам, «люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы».

«Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия», — приводит слова Караева «Белта».

В июне в Минске и других городах Белоруссии прошли акции против задержаний политиков и активистов во время избирательной кампании (9 августа пройдут выборы президента). На акции 19 июня задержали не меньше 150 человек, большинству затем выписали штрафы.