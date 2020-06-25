Ксения Собчак подаст в суд на немецкое издание за статью про ее высказывания о темнокожих. Из-за них телеведущая лишилась контракта с Audi

Ксения Собчак подаст иск о клевете на немецкую версию издания Business Insider из-за статьи о высказываниях телеведущей про темнокожих. Об этом Собчак написала в соцсетях.

«Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов», — написала Собчак.

Статья, о которой идет речь, вышла в немецкой версии Business Insider 24 июня. Она называется «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих „глупыми и ленивыми“».

В ней приведены некоторые высказывания Собчак о протестах в США. В одном из постов в инстаграме она написала: «Те, кто сумел осознать ,что для успеха нужно *********, давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости».

Накануне стало известно, что бренд Audi, лицом которого в России Ксения Собчак была на протяжении восьми лет, разорвал рекламный контракт с телеведущей, заявив, что «отвергает любые формы расизма и дискриминации».

В США в конце мая начались протесты против расизма и полицейского насилия. Они были спровоцированы убийством темнокожего жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда при задержании. Протесты сопровождались в том числе столкновениями с полицией и погромами магазинов.

Ксения Собчак высказывала в соцсетях недоумение по поводу того, почему протесты «заканчиваются разграблением магазина Louis Vuitton». Также она выложила в инстаграме видео с и песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Позднее ролик был удален, а его публикацию объяснили участием Собчак в ютьюб-шоу Comment Out.