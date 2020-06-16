Не связанный с борьбой против расизма фонд Black Lives Matter Foundation собрал больше четырех миллионов долларов пожертвований Фонд выступает за «единение с полицией»

Акция в поддержку движения Black Lives Matter в Нью-Йорке, 15 июня 2020 года Alison Wright / Zuma / Scanpix / LETA

После фонд Black Lives Matter Foundation (BLMF) собрал 4,3 миллиона долларов пожертвований. При этом, как выяснил BuzzFeed, организация не имеет отношения к движению против полицейского насилия Black Lives Matter (BLM).

Как пишет издание, BLMF зарегистрирован в калифорнийском городе Санта-Кларита. В нем работает только один сотрудник, он же основатель фонда — это 67-летний музыкальный продюсер Роберт Барнс.

Барнс — афроамериканец. Фонд он создал, по его словам, после того, как бывший муж его жены умер — предположительно, по вине полицейского.

Роберт Барнс создал фонд Black Lives Matter Foundation, чтобы, по его словам, люди могли жить «в гармонии с полицией» CBS

По словам Барнса, цель фонда — наладить «единение с полицией». Для этого, полагает он, нужно печатать о ней позитивные брошюры и проводить встречи полицейских с горожанами «за чашкой кофе».

Фонд Барнса существует пять лет и, как пишет BuzzFeed, за это время не запустил никаких программ. Барнс объяснил это тем, что его идеи нельзя воплотить «за одну ночь».

Он отказался сообщить, сколько денег собрал его фонд. В последней доступной декларации Барнса (2017 год) указан доход 300 тысяч долларов, из которых он потратил 89 тысяч, в том числе 24 тысячи — на свою зарплату.

Генеральный прокурор Калифорнии приостановил деятельность BLMF в конце 2019 года за непредоставление финансовых отчетов. Несмотря на это фонд Барнса остался на благотворительных онлайн-платформах. В июне 2020 года глава Microsoft Сатья Наделла в письме сотрудникам указал BLMF среди фондов, которые поддерживает компания. Фонд Барнса получал пожертвования от Apple и Dropbox.

По подсчетам BuzzFeed, из 4,3 миллиона долларов, собранных BLMF с 31 мая по 5 июня, четыре миллиона перечислили именно корпорации. Почти все пожертвования заморозили до того, как Барнс получил их. Пресс-секретарь Black Lives Matter сказал BuzzFeed, что движение разбирается с неправомерным использованием своего названия.

В интервью CBS Барнс сказал, что готов вернуть деньги, которые не предназначались его фонду. Он утверждает, что распределяет деньги по другим благотворительным организациям, а от своего имени никаких программ не запускает.

Татьяна Пашкова