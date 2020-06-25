«Коммерсант»: власти предлагают компенсировать обещанные Путиным льготы для IT-компаний отменой нулевого НДС на продажу софта

В правительстве рассматривают возможность компенсировать упущенные доходы бюджета от обещанных Владимиром Путиным льгот для IT-компаний с помощью возвращения НДС на продажу софта. Об этом пишет «Коммерсант».

Речь идет об отмене нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование им по лицензии. Соответствующее предложение выдвинуло Минкомсвязи. 17 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономики и Минфину проработать его.

Отменить нулевой НДС предлагается с 2021 года. Согласно предложению Минкомсвязи, эта мера принесет в бюджет 42,5 миллиарда рублей.

IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, планируется выделить субсидии. Остальной софт при введении НДС в 20% подорожает почти на 17%, пишет «Коммерсант».

23 июня во время телеобращения президент России Владимир Путин заявил, что налог на прибыль для IT-компаний будет бессрочно снижен с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%.