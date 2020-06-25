«Коммерсант»: власти предлагают компенсировать обещанные Путиным льготы для IT-компаний отменой нулевого НДС на продажу софта
В правительстве рассматривают возможность компенсировать упущенные доходы бюджета от обещанных Владимиром Путиным льгот для IT-компаний с помощью возвращения НДС на продажу софта. Об этом пишет «Коммерсант».
Речь идет об отмене нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование им по лицензии. Соответствующее предложение выдвинуло Минкомсвязи. 17 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономики и Минфину проработать его.
Отменить нулевой НДС предлагается с 2021 года. Согласно предложению Минкомсвязи, эта мера принесет в бюджет 42,5 миллиарда рублей.
IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, планируется выделить субсидии. Остальной софт при введении НДС в 20% подорожает почти на 17%, пишет «Коммерсант».
С 2017 года для зарубежных компаний уже действует так называемый налог на Google, согласно которому НДС облагаются «электронные услуги», например подписка на сервисы или продажа контента. Если вы, например, покупаете подписку на мобильное приложение у Google, то в его цену входит НДС, а если его продает российская компания — не входит, поясняет советник практики IP/IT компании Tomashevskaya & Partners Роман Янковский.
23 июня во время телеобращения президент России Владимир Путин заявил, что налог на прибыль для IT-компаний будет бессрочно снижен с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%.