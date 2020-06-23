Путин сообщил о снижении налога на прибыль для IT-компаний

Ставку налога на прибыль для IT-компаний нужно снизить с 20% до 3%, сказал в видеообращении президент РФ Владимир Путин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

Также Путин предложил снизить для таких компаний страховые взносы с 14% до 7,6%. «Причем не временно, а бессрочно», — сказал он.

По словам Путина, 3% — «одна из самых низких налоговых ставок в мире». Такая ставка «даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская».

О том, что налоговый маневр для IT-отрасли, предполагающий снижение страховых взносов и налога на прибыль, обсуждают в правительстве РФ, «Ведомости» сообщили 21 июня.

«Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке», — писала газета со ссылкой на источники в правительстве.

Во сколько такой маневр обойдется бюджету, чиновники, по данным «Ведомостей», не говорят. Путин в своем обращении 23 июня также не назвал каких-либо сумм.