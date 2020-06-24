В даркнете опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram

На одном из форумов в даркнете опубликовали базу с номерами телефонов и уникальными идентификаторами миллионов пользователей мессенджера Telegram. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Файл со слитыми данными занимает около 900 мегабайт. Сколько пользователей оказались в базе, пока неизвестно, на скриншотах «Кода Дурова» видно, что файл содержит более 40 миллионов записей. С помощью ников журналисты нашли в базе номера телефонов пользователей, в том числе сотрудников редакции.

В пресс-службе Telegram подтвердили изданию существование базы, отметив, что больше половины слитых контактов не актуальны. Почти 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, еще 30% — из России.

В Telegram сообщили, что информация утекла через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. Компания начала бороться с этим в 2019 году после жалоб пользователей из Гонконга. Чтобы решить проблему, компания добавила в мессенджер настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона» — она позволяет скрыть связь между аккаунтом и номером телефона.

18 июня власти России прекратили попытки блокировать Telegram. Доступ к мессенджеру был ограничен с апреля 2018 года — решение о его блокировке принял суд после того, как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин говорил, что Telegram разблокировали в том числе «в связи с невозможностью технической блокировки» мессенджера.