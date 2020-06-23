В Петербурге уголовный розыск заинтересовался «игрушечным наномитингом» против поправок в Конституцию

Сотрудники уголовного розыска приходили к пресс-секретарю движения «Весна» в Санкт-Петербурге Соне Уляшевой. Как рассказала сама активистка «ОВД-Инфо», причиной визита силовиков стала акция «Игрушечный наномитинг». Представители правоохранительных органов заявили, что у Уляшевой «есть гражданская позиция» и они хотят об этом поговорить.

21 июня на Марсовом поле активисты «Весны» устроили «митинг», на котором против поправок в Конституцию и грядущего голосования по ним выступили игрушки. Их сфотографировали с плакатами «Этот плебисцит игрушечнее нас», «Поправки нас не защитят», «Пластмассовый мир победи» и «Кукловоду пора выйти из игры».

Из-за запрета массовых акций «Весна» призвала россиян проводить аналогичные наномитинги и выкладывать фотографии с ними под хештегом #маленькийпротест.