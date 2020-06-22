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Зачем нужна поправка об обнулении сроков Путина? Объясняет сенатор Клишас
07:35, 22 июня 2020
Источник: Meduza
Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий рабочую группу по разработке поправок в Конституцию РФ, объяснил в
интервью
РБК смысл так называемой «поправки Терешковой», обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. По его словам, это изменение в основной закон страны «нужно для того, чтобы никто не обнулил последние 20 лет нашей истории». Она также необходима, чтобы чиновники закрыли тему преемника и перестали беспокоиться о будущем, заявил Клишас. Накануне в документальном фильме телеканала «Россия 1» сам Владимир Путин высказал похожую мысль,
заявив
, что «если поправки не будет, то вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». «Работать надо, а не преемников искать», — подытожил президент. Путин не исключил, что будет снова баллотироваться на пост главы государства в случае принятия поправки Терешковой.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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