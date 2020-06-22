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Зачем нужна поправка об обнулении сроков Путина? Объясняет сенатор Клишас

Источник: Meduza
Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий рабочую группу по разработке поправок в Конституцию РФ, объяснил в <a href="https://www.rbc.ru/interview/politics/22/06/2020/5eeb87f59a794754b917b24f" target="_blank">интервью</a> РБК смысл так называемой «поправки Терешковой», обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. По его словам, это изменение в основной закон страны «нужно для того, чтобы никто не обнулил последние 20 лет нашей истории». Она также необходима, чтобы чиновники закрыли тему преемника и перестали беспокоиться о будущем, заявил Клишас. Накануне в документальном фильме телеканала «Россия 1» сам Владимир Путин высказал похожую мысль, <a href="https://meduza.io/news/2020/06/21/vidno-budet-putin-dopustil-chto-budet-snova-ballotirovatsya-v-prezidenty" target="_blank">заявив</a>, что «если поправки не будет, то вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». «Работать надо, а не преемников искать», — подытожил президент. Путин не исключил, что будет снова баллотироваться на пост главы государства в случае принятия поправки Терешковой.
Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий рабочую группу по разработке поправок в Конституцию РФ, объяснил в интервью РБК смысл так называемой «поправки Терешковой», обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. По его словам, это изменение в основной закон страны «нужно для того, чтобы никто не обнулил последние 20 лет нашей истории». Она также необходима, чтобы чиновники закрыли тему преемника и перестали беспокоиться о будущем, заявил Клишас. Накануне в документальном фильме телеканала «Россия 1» сам Владимир Путин высказал похожую мысль, заявив, что «если поправки не будет, то вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников». «Работать надо, а не преемников искать», — подытожил президент. Путин не исключил, что будет снова баллотироваться на пост главы государства в случае принятия поправки Терешковой.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA