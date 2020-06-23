Путин выступит с телеобращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с телеобращением. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, телеобращение покажут около 15:00 по московскому времени.

«Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту «Медузы».

Пресс-секретарь президента 18 июня сообщал, что Путин выступит со специальным обращением к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, запланированного на 1 июля. Тогда Песков говорил, что обращение выйдет «в один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня».

Путин несколько раз выступал с телеобращениями, посвященными борьбе с распространением коронавируса в России. В частности, в таких телеообращениях он вводил, продлевал и завершал период нерабочих дней в России.