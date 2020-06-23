Акции российских IT-компаний подорожали после обращения Путина

Акции российских IT-компаний подорожали после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о налоговом маневре в отрасли. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, бумаги «Яндекса» на Нью-Йоркской фондовой бирже к 20:05 мск растут на 3,6% до 48,6 доллара за штуку.

Акции Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже к этому же времени дорожали на 9,3% до 22,2 доллара за бумагу. Акции АФК «Система» в Лондоне к 20:10 мск поднимались в цене на 1,03% до 4,9 доллара.

Как отмечает «Коммерсант», до обращения Путина бумаги «Системы» дешевели на 0,2%, акции Mail.ru Group росли на 6%, «Яндекса» — на 0,5%.

Путин 23 июня выступил с телеобращением, в котором объявил о снижении ставки налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%, страховых взносов — с 14% до 7,6%.