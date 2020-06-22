Сотрудника ФБК Артема Ионова «подкараулили у дома» и забрали в армию. Ранее туда же силой отправили его коллегу Руслана Шаведдинова

Артема Ионова — сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального — «похитили» для прохождения воинской службы. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

«Утром подкараулили у дома и забрали сразу на распределительный пункт [для призывников] в городе Железнодорожный Московской области. Средства связи забрали. Юриста к нему не пускают», — написал Жданов в телеграме.

По его словам, у Ионова астма, «не было никаких сомнений, что к службе он негоден». ФБК обратится в суд, чтобы приостановить действия призывной комиссии, добавил Жданов.

Ионов отвечал за техническое обеспечение эфиров программы «Россия будущего», которая выходит на ютьюбе и которую ведет Алексей Навальный. Ионова забрали в армию, чтобы помешать эфирам, считает Жданов.

Менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова в декабре 2019 года отправили в воинскую часть на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. ФБК заявил о похищении Шаведдинова, военный комиссариат назвал его отправку в армию законной.