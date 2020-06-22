С сайта «Ведомостей» пропала новость об отношении москвичей к поправкам в Конституцию. Позже ее вернули

С сайта «Ведомостей» пропала новость о том, что поправки в Конституцию готовы поддержать меньше половины москвичей. Об этом сообщил политик Роман Юнеман, по заказу которого проводился опрос. Также об этом написала «Медиазона».

Позднее новость снова появилась на сайте «Ведомостей». С чем связано ее временное исчезновение, неизвестно.

Новость была опубликована 22 июня. В ней процитированы результаты исследования компании Russian Field, проведенного по заказу Романа Юнемана. Согласно им, 46% жителей Москвы готовы поддержать поправки в Конституцию, 43% выступают против них. При этом среди противников поправок на голосование точно пойдут 44%, среди сторонников — 67%. Реальная явка на голосовании в Москве составит около 30%, спрогнозировали социологи.

В марте 2020 года исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» стал Андрей Шмаров. Он несколько раз вносил правки в статьи о «Роснефти» после публикации, что приводило к конфликтам с редакцией.

В июне совет директоров официально утвердил Шмарова в должности главного редактора. После этого из «Ведомостей» уволились все пятеро заместителей главного редактора, а также издатель Глеб Прозоров.

В середине июня Шмаров запретил публиковать статьи без согласования с ним или с «уполномоченными сотрудниками». Речь идет о всех материалах для газеты и сайта, кроме новостей и рекламы.