Из «Ведомостей» уволились все заместители главного редактора

Пятеро заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в знак протеста против назначения главным редактором Андрея Шмарова.

Из издания уходят Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.

Как отмечается в сообщении «Ведомостей», Александр Губский работал в издании с момента основания газеты в 1999 году, Борис Сафронов — с 2000-го, остальные — около 15 лет.

Также из издания уходят заместитель шеф-редактора сайта «Ведомостей» Александра Чунова и корреспондент отдела экономики Анна Червонная. Об этом говорится в заявлении журналистов, поступившем в «Медузу».

Ранее стало известно, что совет директоров «Бизнес ньюс медиа», издателя «Ведомостей», утвердил кандидатуру Андрея Шмарова на пост главного редактора газеты.

Андрей Шмаров с марта 2020 года был исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей». Редакция выступила против этого назначения и сообщила о цензуре со стороны Шмарова. Из-за нежелания работать со Шмаровым из издания ранее уволились около десяти журналистов, в том числе руководители трех отделов.