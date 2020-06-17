Новый главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров выпустил распоряжение, в котором запретил публиковать в газете и на ее сайте статьи, не прошедшие согласования «главным редактором или уполномоченными им сотрудниками». Текст распоряжения есть у «Медузы».

Запрет не касается разделов «Новости», «Новости компаний», рекламных материалов и некоторых других. Все остальные тексты должны быть переданы на согласование не позднее чем за три часа до времени планируемой публикации.

«Общий контроль за соблюдением всеми сотрудниками редакции настоящего распоряжения оставляю за собой», — говорится в распоряжении Шмарова.

«По сути это распоряжение означает, что теперь редакция должна все свои публикации согласовывать <…> Фактически это означает, что новое руководство установило полный контроль над редакцией и тем контентом, который выходит. Впрочем, у редакции, если она собирается увольняться, остается выход — просто не подчиняться этому решению», — сказал «Медузе» бывший шеф-редактор сайта «Ведомостей», автор телеграм-канала «Въедомости» Максим Товкайло.

Андрей Шмаров был утвержден на посту главного редактора «Ведомостей» 15 июня, после того, как издание купил основатель «ФедералПресс» Иван Еремин. С марта 2020 года Шмаров был исполняющим обязанности главреда. Редакция «Ведомостей» выступила против его назначения. Шмарова обвиняли в цензуре из-за того, что он вносил правки в материалы уже после их публикации.