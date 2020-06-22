Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров сообщил об увольнении

Генеральный директор компании «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») Глеб Прозоров прислал команде издания прощальное письмо. Об этом сообщила редактор «Ведомостей» Ксения Болецкая.

«В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались ее продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. <…> Так что все мы в известной степени похожи — разделяем одни и те же ценности, придерживаемся одних и тех же принципов. И поэтому мне было хорошо работать с вами», — процитировала Болецкая письмо Прозорова.

Обновлено. Прозоров подтвердил РИА Новости, что уходит с поста директора «Бизнес ньюс медиа». На вопрос о причинах он ответил: «Я думаю, что пришло время».

В марте владельцы «Ведомостей» объявили о продаже издания. Вскоре после этого исполняющим обязанности главного редактора стал Андрей Шмаров. Он несколько раз вносил правки в статьи после публикации. Это привело к конфликтам с редакцией и увольнению ряда журналистов.

В конце мая «Ведомости» купил основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. Спустя две недели совет директоров официально утвердил Андрея Шмарова в должности главного редактора издания. Сразу после этого из «Ведомостей» уволились все пятеро заместителей главного редактора.